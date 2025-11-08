Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме под Тулой

Взрыв в жилом доме под Тулой произошел во время работы газовщиков

Взрыв в жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ, которые проводили местные газовщики. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным ТАСС, рабочих вызвали в многоквартирный дом из-за запаха газа. Перед тем как прозвучал хлопок, они ремонтировали газовое оборудование.

Как пишет Baza, взрыв произошел на первом этаже. В результате пострадали четыре человека, среди них газовщик — 50-летний Владимир Ю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, Владимира опросят в ближайшее время, если позволит его состояние.

Ранее сообщалось, что минимум трех человек, пострадавших в результате взрыва в жилом доме под Тулой, направили в Ефремовскую районную больницу. Из здания эвакуированы 10 жильцов, которые сейчас находятся у своих родственников.

Взрыв бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Куркино произошел утром 8 ноября.