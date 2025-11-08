Губернатор уточнил информацию о пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Тулой

Миляев: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино

Минимум три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области. Информацию о последствиях уточнил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

По его данным, пострадавших направили в Ефремовскую районную больницу. Из здания эвакуированы 10 жильцов, которые сейчас находятся у своих родственников.

Ранее сообщалось, что число пострадавших может достигать семи. Кроме того, стало известно о пропавших без вести. Местные власти эту информацию не подтверждали.

Утром 8 ноября в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв бытового газа. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. Под завалами могут находиться люди.