Стало известно о пропавших без вести после взрыва в многоквартирном доме под Тулой

Shot: После взрыва газа в жилом доме в Тульской области есть пропавшие без вести
Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, сейчас их поиском занимаются спасатели.

Ранее сообщалось, что число пострадавших может достигать семи. Однако по официальным данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, травмы получили два человека.

Утром 8 ноября в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв бытового газа. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. Под завалами могут находиться люди.

