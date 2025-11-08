Число пострадавших из-за взрыва в многоквартирном доме под Тулой выросло

Shot: Семь человек пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Число пострадавших из-за взрыва газа в Тульской области выросло до семи. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь, Mash выяснил, что под завалами могут оставаться как минимум трое. Сейчас их пытаются извлечь из-под завалов сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о двух пострадавших в результате взрыва. По его информации в здании произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.