Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным

Трамп сообщил, что не встретился с Путиным, потому что еще «не пришло время»

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, почему отменилась встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам президента США, он хотел провести саммит в Будапеште, однако его перенесли на неопределенный срок. «В итоге я не стал — не ожидал, что она (встреча — прим. «Ленты.ру») принесет какие-либо результаты», — сказал глава Белого дома.

Между тем, Трамп также оценил, какова вероятность встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Он отметил, что есть хороший шанс на возможный саммит глав сверхдержав, подчеркнув, что Орбан «понимает» президента России и «очень хорошо его знает».

Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп и венгерский президент Виктор Орбан назвали того, кто виновен в конфликте на Украине. Политики сошлись во мнении, что экс-глава Белого дома Джо Байден «фактически подтолкнул» к началу боевых действий.