NBC: Трамп намерен купить крупные склады для размещения мигрантов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена купить крупные склады для размещения там нелегальных мигрантов перед их депортацией. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на представителей Министерства внутренней безопасности и Белого дома.

«Администрация Трампа изучает возможность покупки складов, которые были спроектированы для таких клиентов, как Amazon, и переоборудования их в центры содержания под стражей иммигрантов перед их депортацией», — сказано в сюжете.

Также отмечается, что власти рассматривают склады на юге Соединенных Штатов, расположенные рядом с аэропортами, откуда чаще всего депортируют иммигрантов. Однако обсуждение сделки по покупке объектов находится пока на раннем этапе. Также не сообщается возможная сумма контракта.

В марте этого года глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине.

В августе Дональд Трамп решил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и не давала мигрантам возможности перелезать.