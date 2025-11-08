Умер российский художник Павел Никонов

На 96-м году жизни скончался художник Павел Никонов

Не стало советского и российского живописца, народного художника Российской Федерации, академика и члена Президиума РАХ Павла Никонова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96-м году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — сообщили в пресс-службе РАХ. Никонов считается одним из самых влиятельных российских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. Он оставил значительное творческое наследие, включая знаменитую дипломную работу «Октябрь», отмеченную золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году.

За свою долгую карьеру Никонов не только создал множество картин, но и воспитал несколько поколений художников. Информация о церемонии прощания с живописцем будет опубликована на официальном сайте академии художеств в ближайшее время.

