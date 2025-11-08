В базу «Миротворца» попали двухлетние и трехлетние российские дети

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли более двадцати двухлетних и трехлетних детей из России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ресурса.

В списке числятся 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. Им вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Ранее в базу «Миротворца» попала российская исполнительница Викторию Лысюк, известная под псевдонимом Мэйби Бэйби. Причиной стала отправка певицей гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО).