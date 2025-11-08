Россия
20:45, 8 ноября 2025Россия

В Белгородской области без света остались 20 тысяч человек

Гладков: В Белгородской области восстанавливают электроснабжение 20 000 жителей
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, по предварительным данным пострадавших в результате происшествия нет. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что в результате падения обломков в Белгороде загорелись несколько гаражей, ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные.

Также на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством, поделился он. В том числе энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Всего без света остаются более 20 тысяч жителей.

«Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — указал Гладков. Ранее в течение дня в интервале между 16:13 и 16:35 в Белгороде и Белгородском районе объявлялась опасность атаки с использованием беспилотников, а с 19:11 до 19:23 на всей территории области — ракетная опасность.

