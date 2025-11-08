В ГД предложили продлить эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ

Правительство РФ внесло в Государственную Думу (ГД) законопроект о расширении пилотного проекта по упрощенной схеме итоговой аттестации для девятиклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива, которую предложили рассмотреть в ГД, предполагает продлить до 2029 года действующий эксперимент по сокращенному формату итоговой аттестации. Согласно новым правилам, выпускники 9-х классов будут ограничиваться сдачей экзаменов по двум предметам обязательной программы вместо четырех.

География проекта расширится за счет включения Республики Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областей, которые присоединятся к уже участвующим Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области. В Рособрнадзоре ранее утвердили расписание экзаменов на 2026 год: основной период ОГЭ начнется 2 июня с математики, а 9 июня пройдет аттестация по русскому языку.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов призвал ввести в России мораторий на изменения в системе образования. «Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования», — высказался вице-спикер ГД.