В России призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

Депутат ГД Чернышов призвал ввести мораторий на изменения в системе образования

Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал ввести в России мораторий на изменения в системе образования. Об этом пишет ТАСС.

«Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования», — высказался вице-спикер ГД.

Ранее Минпросвещения России установило сроки получения начального общего образования. В документе ведомства говорилось, что они составляют не более четырех лет.

В октябре сообщалось, что Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому.