Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 19 октября 2025Россия

В России призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

Депутат ГД Чернышов призвал ввести мораторий на изменения в системе образования
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал ввести в России мораторий на изменения в системе образования. Об этом пишет ТАСС.

«Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования», — высказался вице-спикер ГД.

Материалы по теме:
«Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?
«Всегда будут несогласные»Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?
12 ноября 2021
Зачетный укол. Руководство питерского вуза ставит вопрос о целесообразности выдачи дипломов ковид-диссидентам
Зачетный укол.Руководство питерского вуза ставит вопрос о целесообразности выдачи дипломов ковид-диссидентам
23 августа 2021

Ранее Минпросвещения России установило сроки получения начального общего образования. В документе ведомства говорилось, что они составляют не более четырех лет.

В октябре сообщалось, что Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление на фоне давления США на Украину

    Замглавы российского города попал под суд за превышение полномочий

    Российский губернатор прокомментировал драку подчиненного в отеле

    Российский губернатор привел подробности о драке подчиненного в отеле

    В России призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

    Скандал с обвинением Аллегровой и Крутого в плагиате неожиданно разрешился

    Российский коллекционер назвал ворвавшихся в Лувр грабителей дилетантами

    Зеленский обсудил с главкомом ВСУ удары вглубь России

    Военкор рассказал о ключевом значении занятых ВС России населенных пунктов

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости