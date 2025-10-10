Россия
Минпросвещения установило сроки получения начального общего образования

Минпросвещения России утвердило сроки получения начального общего образования
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Минпросвещения России утвердило сроки получения начального общего образования. Об этом со ссылкой на соответствующий документ ведомства сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что данный срок составляет не более четырех лет.

Общий объем занятий за четыре года не может превышать 2966 академических часов или 3305 часов при пятидневной и шестидневной учебных неделях соответственно.

При этом для детей, обучающихся по индивидуальным планам, есть возможность сокращения срока обучения. Так, при трехгодичном обучении нагрузку необходимо распределять согласно санитарным правилам и нормам СанПиН.

Ранее стало известно, что Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому.

