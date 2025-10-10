Минпросвещения установило сроки получения начального общего образования

Минпросвещения России утвердило сроки получения начального общего образования

Минпросвещения России утвердило сроки получения начального общего образования. Об этом со ссылкой на соответствующий документ ведомства сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что данный срок составляет не более четырех лет.

Общий объем занятий за четыре года не может превышать 2966 академических часов или 3305 часов при пятидневной и шестидневной учебных неделях соответственно.

При этом для детей, обучающихся по индивидуальным планам, есть возможность сокращения срока обучения. Так, при трехгодичном обучении нагрузку необходимо распределять согласно санитарным правилам и нормам СанПиН.

Ранее стало известно, что Минпросвещения намерено продлить эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса только по двум предметам и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому.