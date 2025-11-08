Интернет и СМИ
В Польше заметили рост антиукраинских настроений

Трухачев: В Польше зазвучали призывы отправить украинских беженцев на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше все чаще стали звучать призывы отправить беженцев из Украины домой. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство обратило внимание на случаи, когда радикально настроенные поляки набрасываются на украинцев с требованиями «валить на фронт», а также жгут машины с украинскими номерами. За последние два года полиция Польши зафиксировала рост числа подобных преступлений на национальной почве.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев объяснил, что официально Варшава продолжит поддерживать Киев, но на бытовом уровне ситуация выглядит иначе. Небогатые поляки не в восторге от перспектив делить бюджетные средства с чужаками вместо того, чтобы отправить их на войну с общим экзистенциальным врагом — Россией.

В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». По его словам, в новом законе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше. В частности, безработные украинцы перестанут иметь право на льготные программы здравоохранения.

