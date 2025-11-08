Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:00, 9 ноября 2025Бывший СССР

В Полтавской области заявили об отсутствии света и воды

В Полтавской области отсутствуют вода, свет и тепло
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтавской области частично или полностью отсутствуют вода, свет и тепло. Об этом заявил глава региона Владимир Когут, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро, тепло и водоснабжением. На наши горячие линии и ко мне лично обращается много людей», — рассказал Когут.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» в соцсетях сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Так, станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

    Умер звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

    Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

    Стало известно об ударах по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

    Названа стоимость будущего отеля Трампа на месте Генштаба Югославии

    В Сербии захотели построить отель Трампа на месте штаба югославской армии

    Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости