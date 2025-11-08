В российском регионе несколько населенных пунктов остались без элетроснабжения

В Кореневском районе 10 населенных пунктов остались без элетроснабжения

В Кореневском районе Курской области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщило правительство российского региона в своем Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причина аварии устанавливается», — подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на одну из ТЭЦ в Курске. Атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны, объект продолжил работу в штатном режиме.