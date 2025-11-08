Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 8 ноября 2025Россия

В российском регионе несколько населенных пунктов остались без элетроснабжения

В Кореневском районе 10 населенных пунктов остались без элетроснабжения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кореневском районе Курской области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщило правительство российского региона в своем Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причина аварии устанавливается», — подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на одну из ТЭЦ в Курске. Атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны, объект продолжил работу в штатном режиме.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Трамп захотел купить склады для размещения нелегальных мигрантов

    Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

    Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

    На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

    Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска ВС России

    Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

    В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

    В США оценили вероятность прекращения шатдауна

    Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости