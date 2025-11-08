Россия
12:41, 8 ноября 2025Россия

В Сибири ищут потерявшегося во время спуска по реке охотника

В Красноярском крае вторую неделю ищут охотника, пропавшего при спуске по реке
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Красноярском крае вторую неделю ищут охотника, пропавшего во время спуска по реке. Об этом пишет Readovka.

Имеющий 20-летний опыт житель села Байкит, расположенного в этом сибирском регионе России, поехал в тайгу охотиться на соболей. 29 октября, связавшись с супругой по спутниковому телефону, сказал, что после сплава по реке, который займет около 20 минут, направится в сторону дома. С тех пор он на связь не выходил, но жена уверена, что 36-летнему Роману удалось выбраться на берег.

Второй участник охоты находится в охотничьей избушке, в которую в течение суток после происшествия вернулись обе находившиеся в лодке собаки. Следов крушения лодки правоохранители не обнаружили, говорится в материале. Там также отмечается, что пропавший воспитывает с женой пятерых детей. Поиски мужчины осложняются погодными условиями.

Летом сообщалось, что 14-летний подросток из Кемеровской области нашелся после поисковой операции в тайге, куда он отправился с отцом и старшим братом за шишками.

