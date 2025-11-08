Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 8 ноября 2025Мир

В США поняли причину начала СВО

Отставной полковник США Уилкерсон заявил, что четко понимает причину начала СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла (с 2002 по 2005 годы), полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон рассказал, что четко понимает причину, по которой Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции (СВО). В этом он признался в беседе с журналистами РИА Новости.

По словам бывшего чиновника, он подумал, что его коллеги сошли с ума, когда узнал об огромных прилагаемых усилиях по втягиванию Украины в НАТО. «Обе администрации — республиканская и демократическая — продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным», — отметил Уилкерсон.

Между тем, он высказал свое мнение по поводу причин начала СВО. Как считает полковник, Путин принял соответствующее решение, поскольку увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав Североатлантического альянса. «Как профессиональный военный, я четко понимаю, почему он принял меры», — заключил экс-сотрудник администрации.

Ранее бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что саммит в Будапеште может помочь американскому лидеру Дональду Трампу понять причины СВО. Он также выразил мнение о том, что встреча глав России и США может не ознаменовать окончание украинского конфликта, но станет важным шагом к его завершению.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и два дня насиловали ее в отеле

    Гимнастка показала фигуру в платье с ультра откровенным вырезом

    Украина за ночь выпустила по России почти 80 беспилотников

    В США поняли причину начала СВО

    Россиянам назвали неочевидные признаки болезни сердца

    Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад

    Соцфонд назвал размер средней пенсии в России

    Байден резко высказался о Трампе

    Стало известно о расколе в Германии из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости