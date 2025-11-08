Отставной полковник США Уилкерсон заявил, что четко понимает причину начала СВО

Экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла (с 2002 по 2005 годы), полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон рассказал, что четко понимает причину, по которой Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции (СВО). В этом он признался в беседе с журналистами РИА Новости.

По словам бывшего чиновника, он подумал, что его коллеги сошли с ума, когда узнал об огромных прилагаемых усилиях по втягиванию Украины в НАТО. «Обе администрации — республиканская и демократическая — продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным», — отметил Уилкерсон.

Между тем, он высказал свое мнение по поводу причин начала СВО. Как считает полковник, Путин принял соответствующее решение, поскольку увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав Североатлантического альянса. «Как профессиональный военный, я четко понимаю, почему он принял меры», — заключил экс-сотрудник администрации.

Ранее бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что саммит в Будапеште может помочь американскому лидеру Дональду Трампу понять причины СВО. Он также выразил мнение о том, что встреча глав России и США может не ознаменовать окончание украинского конфликта, но станет важным шагом к его завершению.