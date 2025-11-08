Военкор высказался об остановке государственных ТЭС на Украине

Военкор Коц призвал не вестись на громкие заголовки об остановке ТЭС на Украине

Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на сообщения об остановке всех государственных теплоэлектростанций (ТЭС) Украины. В своем Telegram-канале он призвал не вестись на громкие заголовки новостей по этой теме.

Журналист указал, что остановка генерации электроэнергии станциями украинской компании «Центрэнерго» не означает прекращение генерации по всей стране. «Чтоб вы понимали, у "Центрэнерго" только две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Была еще Углегорская, но о ней давно речи не идет», — объяснил Коц.

По его словам, доля компании в общем объеме производства электроэнергии Украины составляет около 8 процентов, а в структуре тепловой генерации — примерно 18 процентов.

Эти же данные привел Telegram-канал «Военная хроника», указав, что ТЭС «Центрэнерго» — это далеко не все тепловые электростанции республики, какие остались.

В субботу, 8 ноября, «Центрэнерго» сообщила об остановке всех государственных ТЭС Украины. В компании заявили, что это произошло после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.