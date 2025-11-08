Бывший СССР
Военкоры сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Днепропетровской области

«РВ»: Армия России заняла село Волчье Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Волчье Днепропетровской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» («РВ») в Telegram.

Как стало известно, населенный пункт заняли подразделения 36 гвардейской бригады 29 армии группировки войск «Восток».

Кроме того, бойцы заблокировали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Орестополь. В ходе столкновений противник потерял свыше взвода живой силы, 10 автомобилей и 3 боевые бронемашины.

Информацию о взятии под контроль села Волчье подтвердили в Минобороны России в ходе брифинга.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» заняли село Успеновка Запорожской области. В результате бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ. До этого они также установили огневой контроль в Красногорском.

Свежая Россия
