Эксперт Киселев: Зеленского в Польше может ждать участь перебежчика Кузьминова

Владимира Зеленского в случае побега в Польшу может ждать участь угнавшего вертолет по заданию украинской разведки российского перебежчика Максима Кузьминова, чье тело позднее было найдено в Испании, считает военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев. Его мнение приводит РИА Новости.

Таким образом специалист прокомментировал слова бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, сказавшего, что «Зеленский может внезапно исчезнуть, сесть в свой самолет и улететь в Польшу».

«Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был один из них», — отметил в связи с этим Киселев.

Кузьминов, на случай которого он сослался, угнал военный вертолет из Курска летом 2023 года. На пресс-конференции на Украине перебежчик сообщил, что готовился к побегу около полугода. В ноябре 2024 года его нашли с огнестрельным ранением на парковке жилого дома в городе Вильяхойоса. «Кузьминов был вывезен в Польшу, а потом в Испанию. Но это не дало ему неприкосновенности», — резюмировал российский эксперт.