ВСУ совершили массированную атаку на энергообъекты в российском регионе

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области отражена массированная атака дронов

Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Силы ПВО Министерства обороны России отразили удары дронов, совершенные по объектам энергетической инфраструктуры, уточнил губернатор.

Специалисты ремонтных служб сейчас работают над восстановлением электроснабжения прилегающих к подстанции ЛЭП населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Согласно предварительным сведениям, повреждений жилых строений не зафиксировано. Пострадавших нет.

В ночь на 6 ноября Волгоградская область пережила самую мощную беспилотную вражескую атаку за все время специальной военной операции (СВО). Она продлилась около семи часов, примерно с часа ночи и почти до восьми утра. Как уточнялось, в это время в городе прогремело более 40 взрывов.