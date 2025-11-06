Десятки взрывов услышали жители Волгограда во время атаки ВСУ

Жители Волгограда сообщили о более, чем 40 взрывах над городом

Более 40 взрывов над городом услышали жители Волгограда во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В публикации уточняется, что в результате попадания по 24-этажному дому на улице Гаря Хохолова не выжил 48-летний мужчина. Повреждены минимум четыре квартиры. SHOT подчеркнул, что в закрытом доме также выбиты стекла. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее появилась информация, что украинские дроны атакуют Волгоградскую область. Стало известно о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). До этого стало известно, что не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом.