Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 8 ноября 2025Мир

Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

Журналист Боуз: Зеленскому следует принять условия России по территориям
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому совет по урегулированию конфликта с Россией. Им он поделился в своем аккаунте X.

По словам Боуза, Зеленскому следует как можно быстрее принять те условия, что Россия выдвигает в отношении территориальных уступок.

«Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди освобожденной Россией территории никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Так что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией. Главным условием мира он назвал такие действия Украины и ее союзников, которые заставят российского президента Владимира Путина остановиться.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве произошел транспортный коллапс

    На Украине остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска

    Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

    Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

    В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

    Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

    В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

    Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

    В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

    Названы цели на Украине для удара возмездия России после атаки на подстанцию «Белозерская»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости