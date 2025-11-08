Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

Журналист Боуз: Зеленскому следует принять условия России по территориям

Ирландский журналист Чей Боуз дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому совет по урегулированию конфликта с Россией. Им он поделился в своем аккаунте X.

По словам Боуза, Зеленскому следует как можно быстрее принять те условия, что Россия выдвигает в отношении территориальных уступок.

«Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди освобожденной Россией территории никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Так что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией. Главным условием мира он назвал такие действия Украины и ее союзников, которые заставят российского президента Владимира Путина остановиться.