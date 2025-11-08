Жители российского региона проснулись от взрывов

Shot: В Саратовской области прогремели взрывы на фоне атаки украинских дронов

В Саратовской области прогремели взрывы на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, ночью их разбудили громкие хлопки и сирены тревоги. В общей сложно прогремело около десяти взрывов. По предварительным данным, были сбиты несколько воздушных целей, пишет Shot.

Официальная информация о последствиях пока не поступала.

Перед этим официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в саратовском аэропорту. Уточнялось, что меры были приняты в целях безопасности. Полеты также ограничили воздушные гавани Волгограда и Пензы.