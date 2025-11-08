Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:44, 8 ноября 2025Россия

Жители российского региона проснулись от взрывов

Shot: В Саратовской области прогремели взрывы на фоне атаки украинских дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Саратовской области прогремели взрывы на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, ночью их разбудили громкие хлопки и сирены тревоги. В общей сложно прогремело около десяти взрывов. По предварительным данным, были сбиты несколько воздушных целей, пишет Shot.

Официальная информация о последствиях пока не поступала.

Перед этим официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в саратовском аэропорту. Уточнялось, что меры были приняты в целях безопасности. Полеты также ограничили воздушные гавани Волгограда и Пензы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

    Москвичам рассказали о повышенных шансах увидеть манула Тимофея в определенное время

    Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

    Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

    В США назвали последствия встречи Трампа и Орбана для Зеленского

    Жители российского региона проснулись от взрывов

    В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

    Военкоры сообщили о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

    ВСУ совершили массированную атаку на энергообъекты в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости