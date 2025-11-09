Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:54, 9 ноября 2025Мир

Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

Подполковник Дэвис: Нежелание Киева принять реальность привело к последствиям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского признать стратегическое преимущество России дорого обошелся Киеву и привел к огромным жертвам среди украинцев. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, прогнозы украинских чиновников о якобы «возвращении» Крыма к 2023 году не оправдались. При этом руководство страны продолжало требовать больше оружия вместо того, чтобы в какой-то момент «взглянуть в лицо реальности».

Следствием стали огромные жертвы среди украинцев, разрушенные города, а также потери территорий, которые перешли к России, напомнил Дэвис.

«Все оружие, отправленное на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году», — отметил эксперт.

Ранее украинский боец с позывным Мучной заявил, что российские подразделения имеют преимущество над Вооруженными силами Украины на некоторых участках покровского направления в Донецкой народной республике в десятки раз.

На днях стало известно, что украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (около 54,7 тысячи долларов) на съемки фильма, чтобы выдать «курскую авантюру» за успех Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Названо количество пенсионеров в России

    Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

    Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

    Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

    В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

    Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

    В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

    Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

    Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости