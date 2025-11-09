Подполковник Дэвис: Нежелание Киева принять реальность привело к последствиям

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского признать стратегическое преимущество России дорого обошелся Киеву и привел к огромным жертвам среди украинцев. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, прогнозы украинских чиновников о якобы «возвращении» Крыма к 2023 году не оправдались. При этом руководство страны продолжало требовать больше оружия вместо того, чтобы в какой-то момент «взглянуть в лицо реальности».

Следствием стали огромные жертвы среди украинцев, разрушенные города, а также потери территорий, которые перешли к России, напомнил Дэвис.

«Все оружие, отправленное на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году», — отметил эксперт.

Ранее украинский боец с позывным Мучной заявил, что российские подразделения имеют преимущество над Вооруженными силами Украины на некоторых участках покровского направления в Донецкой народной республике в десятки раз.

На днях стало известно, что украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (около 54,7 тысячи долларов) на съемки фильма, чтобы выдать «курскую авантюру» за успех Вооруженных сил Украины.