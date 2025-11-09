Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

Посол Бацанов: Концепция обезоруживающего ядерного удара потеряла актуальность

Концепция обезоруживающего ядерного удара потеряла актуальность. С таким заявлением в интервью РБК выступил чрезвычайный и полномочный посол России и член Совета Пагуошского движения ученых Сергей Бацанов.

«Стратегическая и научно-техническая ситуация очень сильно изменилась», — сказал дипломат, отметив, что теперь появилась техническая возможность наносить обезоруживающие удары конвенциональным неядерным оружием.

Бацанов подчеркнул, что сейчас необходимо восстанавливать базу контроля над вооружениями. «Есть новейшие вооружения, которые к ядерному оружию формально не относятся, но с их помощью можно наносить неприемлемый ущерб», — подчеркнул он.

Ранее старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк заявил, что Китай якобы уже начал подготовку к новой гонке вооружений.