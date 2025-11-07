Мир
На Западе заявили о подготовке к новой гонке вооружений

CNN: Китай готовится к марафону в новой гонке вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Китай якобы уже начал подготовку к новой гонке вооружений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«КНР позиционирует себя как глобальную сверхдержаву. Мы находимся на начальном этапе новой гонки вооружений. Китай уже бежит спринт и готовится к марафону», — высказал свое мнение старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк.

Авторы материала, ссылаясь на данные спутниковых снимков, утверждают, что «более 60 процентов из 136 объектов», связанных с производством ракет или ракетными войсками Китая, контролирующими ядерный арсенал государства, «демонстрируют признаки расширения».

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны существенно сократить свой ядерный арсенал для создания необходимых условий денуклеаризации.

Таким образом дипломат прокомментировала заявления американского лидера Дональда Трампа, сообщившего, что он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации трех стран.

