МИД Китая выступил с призывом к Трампу

МИД Китая: США должны существенно сократить свой ядерный арсенал

США должны существенно сократить свой ядерный арсенал для создания необходимых условий денуклеаризации. Таким образом официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявления американского лидера Дональда Трампа, ее слова приводит РИА Новости.

«США, будучи государством, обладающим крупнейшим в мире ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать необходимые условия для достижения всеобъемлющей и полной денуклеаризации», — отметила дипломат.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации трех стран.

6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп, несмотря на его публичные заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения США, Россией и Китаем ядерных арсеналов.