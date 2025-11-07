Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 7 ноября 2025Мир

МИД Китая выступил с призывом к Трампу

МИД Китая: США должны существенно сократить свой ядерный арсенал
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США должны существенно сократить свой ядерный арсенал для создания необходимых условий денуклеаризации. Таким образом официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявления американского лидера Дональда Трампа, ее слова приводит РИА Новости.

«США, будучи государством, обладающим крупнейшим в мире ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать необходимые условия для достижения всеобъемлющей и полной денуклеаризации», — отметила дипломат.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации трех стран.

6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп, несмотря на его публичные заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения США, Россией и Китаем ядерных арсеналов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    В Турции арестовали 17 футбольных судей по делу о ставках на спорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости