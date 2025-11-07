Мир
07:48, 7 ноября 2025Мир

Трамп рассказал о переговорах с Путиным и Си Цзиньпином по одному вопросу

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации трех стран. Его слова прозвучали в ходе встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

«Я считаю, что что-то подобное может произойти, денуклеаризация. Я обсуждал это с президентом Путиным, говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все из нас хотели бы потратить деньги на другие вещи», — сказал американский лидер, не уточнив, когда именно имели место упомянутые обсуждения.

Ранее Трамп заявил, что «работает над планом денуклеаризации» США, России и Китая, однако не привел никаких подробностей. В то же время он подтвердил, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

Вскоре газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Трамп, несмотря на его публичные заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения Соединенными Штатами, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов.

