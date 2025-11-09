Бывший СССР
Дмитриев поделился новостью о включении его в санкционный список на Украине

Глава РФПИ Дмитриев репостнул новость о включении в санкционный список Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев репостнул новость телеканала RT о включении его в санкционный список на Украине. Соответствущий пост он выложил на своем канале в Telegram.

«Зеленский ввел санкции против главы РФПИ Кирилла Дмитриева и начальника управления Главного управления Генштаба ВС РФ Александра Зорина, пишут украинские СМИ», — говорится в публикации, которой поделился чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против чиновников России, в том числе Дмитриева, участвовавшего в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

