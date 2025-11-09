Бывший СССР
На Украине назвали манипуляцией отключение света во время интервью Зеленского

Дмитрук назвал манипуляцией отключение света во время интервью Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Во время интервью британской газете украинский президент Владимир Зеленский «показательно выключил свет» несколько раз, заявил выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

Он прокомментировал отключение света во время интервью главы государства и назвал это манипуляцией.

«Чтобы, мол, показать — вот, даже в офисе президента нет электричества. Типа "мы такие же, как все". Но более дешевой манипуляции представить сложно», — подчеркнул политик.

По его мнению, Зеленский пытается сыграть «народное горе».

Ранее в Мариинском дворце пропал свет во время интервью Зеленского газете The Guardian.

