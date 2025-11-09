На Украине назвали манипуляцией отключение света во время интервью Зеленского

Во время интервью британской газете украинский президент Владимир Зеленский «показательно выключил свет» несколько раз, заявил выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.
Он прокомментировал отключение света во время интервью главы государства и назвал это манипуляцией.
«Чтобы, мол, показать — вот, даже в офисе президента нет электричества. Типа "мы такие же, как все". Но более дешевой манипуляции представить сложно», — подчеркнул политик.
По его мнению, Зеленский пытается сыграть «народное горе».
Ранее в Мариинском дворце пропал свет во время интервью Зеленского газете The Guardian.