Дом депутата парламента Франции ограбили

Неизвестные ограбили дом депутата парламента Франции Верни

Четверо неизвестных ограбили дом депутата Национального собрания Франции Жеро Верни и похитили часы, деньги и сейф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Figaro.

«Четверо мужчин в масках и перчатках проникли в дом, что вызвало шок у его жены, которая в момент взлома находилась в доме одна (...) Среди награбленного были несколько единиц часов, наличные деньги и сейф», — пишет издание.

Отмечается, что грабители проникли в дом, расположенный в Экс-ан-Провансе в субботу в районе 20:15 по московскому времени. Неизвестные покинули территорию дома на автомобиле, который ожидал их снаружи дома.

Ранее шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе компании Pourquery Laboratory во французском Лионе. Очевидцы рассказали, что грабители приехали на машине с мигалкой и выбили окна в лаборатории с помощью взрывчатки.