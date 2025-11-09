Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ

Минобороны сообщило о десяти сбитых БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили десять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«С 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

Отмечается, что семь БПЛА было сбито над Воронежской областью, еще три над Белгородской.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью, Курской областью и Республикой Крым.