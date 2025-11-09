В МВД перечислили запрещенные к передаче посторонним данные карт

МВД: Никому нельзя сообщать данные с обратной стороны банковской карты

Нельзя сообщать третьим лицам данные карты, которые расположены на ее обратной стороне. Об этом напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Никому нельзя сообщать три цифры на оборотной стороне карты, пароли и коды от уведомлений, который рассылает банк, и срок действия карты.

В ведомстве напомнили, что зачастую мошенники получают доступ к деньгам не потому, что они смогли взломать банк, а потому, что человек сам передал им всю необходимую информацию.

«Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка», — перечислили в МВД.

Ранее МВД предупредило, что в России выявлен новый способ мошенничества — злоумышленники действуют от лица потенциального работодателя и просят кандидатов прислать в мессенджере фото паспорта для «подтверждения личности».