На Украине сообщили об опасениях Зеленского из-а встречи Трампа и Орбана

Соскин: Зеленский разнервничался из-за встречи Трампа и Орбана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разнервничался из-за встречи американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.

«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? (…) Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — подчеркнул он. По его словам, венгерский премьер привез президенту США некий компромат на украинского лидера и его окружение в ответ на его заявления в адрес Будапешта с угрозами подорвать энергетическую безопасность страны.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также снял санкции против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».

