Стилист оценил способность уходовых процедур остановить выпадение волос

Стилист Левченко: Маски, масла и шампуни не могут остановить выпадение волос

Маски, ампулы, масла и дорогие шампуни способны сделать волосы более гладкими, блестящими и послушными, но остановить их выпадение — нет, предупредил стилист Игорь Левченко. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какие анализы и дефициты необходимо проверить при столкновении с данной проблемой.

«Качественный уход работает только с тем, что уже выросло: увлажняет длину, убирает пушистость, помогает при сухости кожи головы. Но если волосы выпадают, причина чаще всего находится внутри организма», — объяснил эксперт.

По словам стилиста, в большинстве случаев сильное выпадение связано с андрогенетической алопецией, гормональными изменениями после родов, хроническим стрессом, дефицитом железа, витамина D, белка, цинка или заболеваниями щитовидной железы. При этом косметика не способна проникнуть глубоко в кожу и повлиять на волосяной фолликул, отметил он.

Живая часть волоса находится под кожей. Если фолликул уже получил сигнал перейти в фазу выпадения из-за гормонов, дефицитов или стресса, никакая маска его "не удержит" Игорь Левченко стилист

Стилист рассказал, что мастера часто замечают тревожные сигналы раньше самих клиентов. Среди них — равномерное поредение волос по всей голове, расширение пробора, появление тонких «пушковых» волос, повышенная ломкость, тусклость, шелушение кожи головы и даже изменения ногтей.

«Бывает, клиент использует профессиональный уход три месяца: волосы становятся мягче, меньше пушатся, но густота не возвращается. Это прямой сигнал, что проблема не в косметике», — подчеркнул специалист.

Левченко добавил, что иногда неправильный уход только усугубляет ситуацию: агрессивное очищение может усиливать воспаление, а избыток масел — создавать среду для грибка и себореи.

По словам эксперта, при активном выпадении важно не откладывать диагностику и обратиться к профильным специалистам. В первую очередь стоит проверить общий анализ крови, ферритин, сывороточное железо, витамин D, B12, цинк, общий белок, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), а при необходимости — половые гормоны.

