Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:00, 14 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Стилист оценил способность уходовых процедур остановить выпадение волос

Стилист Левченко: Маски, масла и шампуни не могут остановить выпадение волос
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: RusAKphoto / Shutterstock / Fotodom  

Маски, ампулы, масла и дорогие шампуни способны сделать волосы более гладкими, блестящими и послушными, но остановить их выпадение — нет, предупредил стилист Игорь Левченко. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какие анализы и дефициты необходимо проверить при столкновении с данной проблемой.

«Качественный уход работает только с тем, что уже выросло: увлажняет длину, убирает пушистость, помогает при сухости кожи головы. Но если волосы выпадают, причина чаще всего находится внутри организма», — объяснил эксперт.

По словам стилиста, в большинстве случаев сильное выпадение связано с андрогенетической алопецией, гормональными изменениями после родов, хроническим стрессом, дефицитом железа, витамина D, белка, цинка или заболеваниями щитовидной железы. При этом косметика не способна проникнуть глубоко в кожу и повлиять на волосяной фолликул, отметил он.

Живая часть волоса находится под кожей. Если фолликул уже получил сигнал перейти в фазу выпадения из-за гормонов, дефицитов или стресса, никакая маска его "не удержит"

Игорь Левченкостилист

Стилист рассказал, что мастера часто замечают тревожные сигналы раньше самих клиентов. Среди них — равномерное поредение волос по всей голове, расширение пробора, появление тонких «пушковых» волос, повышенная ломкость, тусклость, шелушение кожи головы и даже изменения ногтей.

«Бывает, клиент использует профессиональный уход три месяца: волосы становятся мягче, меньше пушатся, но густота не возвращается. Это прямой сигнал, что проблема не в косметике», — подчеркнул специалист.

Левченко добавил, что иногда неправильный уход только усугубляет ситуацию: агрессивное очищение может усиливать воспаление, а избыток масел — создавать среду для грибка и себореи.

Материалы по теме:
Облысение — главный кошмар мужчин во всем мире. Как они воюют с лысиной и в каком случае это бесполезно?
Облысение — главный кошмар мужчин во всем мире.Как они воюют с лысиной и в каком случае это бесполезно?
3 мая 2024
Как ухаживать за жирными волосами: главные правила
Как ухаживать за жирными волосами:главные правила
21 октября 2025

По словам эксперта, при активном выпадении важно не откладывать диагностику и обратиться к профильным специалистам. В первую очередь стоит проверить общий анализ крови, ферритин, сывороточное железо, витамин D, B12, цинк, общий белок, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), а при необходимости — половые гормоны.

Ранее дерматолог Лейре Баррутиа сообщила, что многие люди при мытье головы совершают две распространенные ошибки: неправильно наносят шампунь и кондиционер и используют слишком горячую воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Стилист оценил способность уходовых процедур остановить выпадение волос

    Тревел-блогерша описала Южную Корею словами «русская девушка к такому не готова»

    Си Цзиньпин на встрече с Трампом предупредил о последствиях противостояния

    Начались переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Мощные удары ракетами по Киеву попали на видео

    В России предложили запретить жилое строительство в определенных местах

    В США признались в уступке позиций России в одном регионе

    В МИД оценили договороспособность США по украинскому урегулированию

    ВСУ попытались нанести удар по Мариупольскому театру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok