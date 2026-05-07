Названы две распространенные ошибки при мытье головы

Дерматолог Баррутиа: Горячая вода повреждает волосы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RusAKphoto / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Лейре Баррутиа заявила, что многие люди при мытье головы совершают две распространенные ошибки. Их врач назвала в разговоре с изданием El Confidencial.

Первой ошибкой является неправильное нанесение шампуня и кондиционера. Дерматолог отметила, что некоторые люди наносят шампунь на все волосы, а не только на кожу головы. Как объяснила Баррутиа, такая привычка может привести к обезвоживанию и усилению пушистости шевелюры. По словам врача, для очищения кончиков достаточно пены, которая стекает на них при ополаскивании.

А вот кондиционер и маски, напротив, необходимо наносить только на кончики волос, иначе повысится салоотделение кожи головы, что чревато развитием себорейного дерматита.

Второй ошибкой специалистка назвала использование слишком горячей воды. Она приводит к повреждению волос, отметила Баррутиа.

Ранее дерматолог Вера Баркова рассказала, как избежать выпадения волос. Людям с этой проблемой она посоветовала воспользоваться лазерной терапией низкой интенсивности.

