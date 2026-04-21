Россиянам раскрыли действенные способы избежать выпадения волос

Трихолог Баркова назвала плазмотерапию способом избежать выпадения волос

Трихолог, дерматовенеролог и косметолог Вера Баркова раскрыла россиянам действенные способы избежать выпадения волос. Информацию публикует «Газета.Ru».

В первую очередь врач внесла в список лазерную терапию низкой интенсивности. Помимо этого, Баркова также назвала плазмотерапию и мезотерапию, которые улучшают питание кожи головы и сохраняют свойства волосяных фолликулов. При этом доктор подчеркнула, что все перечисленные методы необходимо делать под контролем врача.

«Если в семье есть склонность к облысению, полезно регулярно обращаться к трихологу или дерматологу, даже если выпадение пока минимально. Анализы на гормоны и контроль состояния кожного покрова помогают трезво оценить риски и при необходимости начать мягкую поддерживающую терапию», — предупредила собеседница издания.

Если проблема уже появилась, специалист посоветовала избегать агрессивных уходовых средств, частых жестких окрашиваний и химических завивок. В то же время она призвала делать легкие массажи для улучшения кровотока.

