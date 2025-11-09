Назван ведущий к онкологическому заболеванию «красный флаг» организма

Проктолог Маркарьян: Чередование запора с диареей может быть причиной онкологии

Нарушение работы кишечника, а именно чередование запора с диареей, может быть причиной онкологического заболевания, поэтому требует оперативной консультации с врачом. Об этом заявил Life.ru хирург-колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Даниил Маркарьян.

Некоторые пациенты воспринимают этот симптом не как тревожный, а просто как особенность организма и игнорируют его. Но на самом деле, по словам специалиста, это «красный флаг», который требует незамедлительной записи к врачу.

«Не менее 8 из 10 пациентов с онкологическими заболеваниями отмечают этот симптом как самый ранний в истории заболевания», — отмечает Маркарьян.

Вторым симптомом, который нельзя выпускать из виду, является появление непривычно большого количества слизи. Потому что любые нетипичные выделения (слизь или кровь), особенно, которые становятся регулярными или длительными — первая причина для обращения к колопроктологу.

В завершении Даниил Маркарьян пояснил, что игнорирование таких симптомов и нежелание обратиться к медикам может закончится: геморроем, онкологическим заболеванием кишечника или парапроктитом.

