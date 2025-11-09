Блохин: Замена Зеленского произойдет, когда он не будет устраивать ни США, ни ЕС

Замена президента Украины Владимира Зеленского произойдет тогда, когда он не будет устраивать ни США, ни Европу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Такое условие смены руководства киевского режима политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Возможны различные конфигурации и варианты в отношении Зеленского, в отношении будущего Украины. Вопрос о том, что ему готовят замену, обсуждается уже года два. На самом деле часть Запада он полностью устраивает. Он устраивает евробюрократов. Со стороны [президента США Дональда] Трампа к нему есть претензии. Но реальная смена Зеленского произойдет лишь тогда, когда будут происходить изменения внешней политики Запада в отношении Украины», — считает Блохин.

По словам политолога, сегодня украинский лидер полностью отрабатывает все задачи, которые были поставлены ему Европой.

Его замена будет лишь тогда, когда он не угодит ни Трампу, ни Европе. А пока об этом говорить рано Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Ранее появилась информация о том, что Украину начали готовить к построению военной диктатуры, которая наступит после ухода Владимира Зеленского.