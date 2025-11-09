Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

В сети появилось видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

В сети появилось видео с места смертельного ДТП на автомобильной части Крымского моста автодороги «Новороссийск — Керчь». Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

В результате происшествия погибли водитель и пассажир. Также были госпитализированы двое детей.

ДТП произошло 8 ноября около 20:50. Мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, решил опередить пассажирский автобус «Краснодар-Севастополь». Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась.