Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

Опубликованы первые секунды ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена Долгих

В сети появились первые секунды жесткой аварии с участием Lamborghini Urus криптобизнесмена Алексея Долгих. Кадры ДТП в своем Telegram-канале публикует Mash.

Уточняется, что водитель ехал по дороге со скоростью 150 километров в час. Автомобиль не вписался в поворот, влетел в отбойник и перевернулся. В результате трое пассажиров выжили, а еще двоих — Долгих и его друга — спасти не удалось.

Об аварии стало известно утром в воскресенье, 9 ноября. Само ДТП произошло около 1:30 в районе Молжаниново — на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. По неподтвержденным данным, за три месяца на Lamborghini Urus было выписано 86 штрафов на 1,1 миллиона рублей.