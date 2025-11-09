Россия
10:05, 9 ноября 2025Россия

Криптобизнесмен разбился в аварии на севере Москвы

Shot: Жертвами ДТП c участием Lamborghini Urus стали два человека
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На севере российской столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lamborghini Urus. Об этом сообщил Shot.

В результате этой аварии не стало двух человек. Еще двое — пострадали. Есть сведения, что за три месяца на этот автомобиль было выписано 86 штрафов на 1,1 миллиона рублей.

Авария произошла около 1:30 ночи в районе Молжаниново — на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. Автомобиль врезался в столб, перевернулся и вспыхнул.

По данным Baza на момент ДТП в машине находились ее владелец — 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих﻿ и пассажир Иван Соловьев. Их обоих не удалось спасти. Травмы получили 21-летний Никита Тезиков и 22-летний Кирилл Мочалов﻿.

Ранее сообщалось об аварии на автомобильной части Крымского моста автодороги «НовороссийскКерчь». От машины осталась лишь груда металла.

