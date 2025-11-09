Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

Песков: Путин не давал указания приступать к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Президент не давал указания приступить к подготовке», — рассказал Песков.

По его словам, это серьезное дело должно быть обосновано, чем будут заниматься профильные специалисты.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать», — добавил пресс-секретарь.

Ранее бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев заявил, что российский полигон на Новой Земле полностью готов к ядерным испытаниям. По словам генерала, для возобновления испытаний необходимо решение руководства страны.