РИА Новости: ВСУ не признают погибших для занижения статистики и хищения средств

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не признает погибших для занижения статистики потерь и хищения выделенных средств. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник в беседе с РИА Новости.

«Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например (...) Это надо признать, что такие потери — это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям)», — объяснил пленный.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили более 1,7 миллиона человек. Уточнялось, что это число было зафиксировано еще в августе 2025 года.