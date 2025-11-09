Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:23, 9 ноября 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ объяснил нежелание командования признавать погибших

РИА Новости: ВСУ не признают погибших для занижения статистики и хищения средств
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не признает погибших для занижения статистики потерь и хищения выделенных средств. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник в беседе с РИА Новости.

«Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например (...) Это надо признать, что такие потери — это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям)», — объяснил пленный.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили более 1,7 миллиона человек. Уточнялось, что это число было зафиксировано еще в августе 2025 года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Орбан проигнорировал Белый дом с его опровержениями про санкции

    Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

    Западный аналитик рассказал о большой иллюзии Зеленского

    Столтенберг оценил шансы начала третьей мировой войны из-за Украины

    Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

    Экс-замглавы транспортного СК не отпустили на СВО

    Автомобилистов предупредили о лишении прав за нечитаемые номера

    ВС России атаковали Украину беспилотниками

    Пленный боец ВСУ объяснил нежелание командования признавать погибших

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости