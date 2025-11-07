MWM: потери ВСУ составили более 1,7 млн человек

Военные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили более 1,7 миллиона человек. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание уточняет, что это число было зафиксировано еще в августе 2025 года. Такие показатели связаны со стремлением украинского командования бросить в бой неподготовленных бойцов, зачастую на их обучение тратится всего два дня. В результате потери среди мобилизованных достигали 80-90 процентов, а средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ на передовой составляет всего четыре часа.

Ранее пленный украинский военный Николай Парибус рассказал, что российские войска в ходе наступления в окруженном Красноармейске (украинское название — Покровск) уничтожают целые роты ВСУ. «Рота, если выходила на удержание позиции, почти не возвращались, оставались на позиции. Потом набирали снова людей и снова на те же позиции снова выставляли», — заявил боец. Он добавил, что украинские потери только на его позиции достигли сотни человек.