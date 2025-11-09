Культура
Появились подробности о смерти звезды сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

Shot: Актеру Симонову нужна была срочная операция на сердце
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актеру Владимиру Симонову, о смерти которого стало известно 9 ноября, нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, последние две недели перед смертью актер сериалов «Каменская» и «Дети Арбата» провел в больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Известно, что состояние Симонова начало ухудшаться в августе. Все началось с того, что он начал плохо выглядеть и тяжело дышать — актера госпитализировали, но затем выписали, чтобы он находился дома с близкими. В конце октября Симонова увезли на скорой в больницу, где врачи пытались стабилизировать его состояние и назначили ему серьезную операцию.

О смерти народного артиста и ведущего актера Театра имени Вахтангова Владимира Симонова стало известно 9 ноября. Артисту было 68 лет. Владимир Симонов стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

