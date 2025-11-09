Правительство расширило полномочия Роскомнадзора

Кабинет министров расширил полномочия Роскомнадзора

Правительство России наделило Роскомнадзор новыми полномочиями. Постановление опубликовано на соответствующем портале, передает РИА Новости.

Из документа следует, что Роскомнадзор имеет право оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.

Постановление, как отмечается, вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 2032 года. По словам бизнес-консультанта по безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, как передает РБК, новое постановление «всего лишь формализует сложившуюся в последние годы практику управления Рунетом».

Ранее РКН предложил отказаться от массового сбора согласий граждан на обработку персональных данных. По словам главы РКН, институт согласий как таковых устарел, он был эффективен, когда появился 152-й Федеральный закон об обработке персональных данных.