Пушилин рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ в Красноармейске

Пушилин: Солдаты ВСУ в Красноармейске сдаются в плен

Находящиеся в окружении в Красноармейско-Дмитровской агломерации солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Охват был осуществлен достаточно грамотно, и противник, практически находясь в окружении, конечно, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск, и сдаются уже и в плен», — рассказал чиновник.

По его словам, работа подразделений Вооруженных сил Российской Федерации проходит грамотно, несмотря на попытки ВСУ проводить контратаки.

Ранее стало известно, что Российская армия полностью окружила Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики. В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ.