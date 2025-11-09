Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение ботулизма у шести человек в Москве

Роспотребнадзор: В Москве у 6 человек подозревают ботулизм, идет расследование

В Москве шесть человек попали в больницу с подозрением на ботулизм, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Установлено, что пострадавшие — шесть взрослых граждан из одной семьи, которые поступили в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Семья употребляла овощной салат собственной консервации», — прокомментировали в ведомстве.

Чтобы избежать заражения ботулизмом ,нельзя употреблять домашние консервы, у которых нарушена герметичность. Например, вздута крышка, есть подтеки, пена, выделение газа при открытии или неприятный или странный запах. Кроме того, насторожиться стоит, если продукты изменили цвет, напомнили в ведомстве. Там призвали утилизировать такие банки.

Кроме того, при приготовлении консервов, напомнили в Роспотребнадзоре, нужно соблюдать чистоту — использовать стерильные банки и крышки, тщательно мыть руки и избегать любых возможных загрязнений. Также важно не использовать просроченные продукты.

В случае если у кого-то из близких после употребления консервов появилась слабость, головная боль, двоение в глазах, опущение век, затруднение глотания или речи, сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота или нарушение моторики кишечника, необходимо немедленно обратиться за помощью. Кроме того, важно сохранить крышки от продукции, которую употребляли в пищу, так как они могут понадобиться для дальнейшего расследования.

О том, что шесть москвичей заболели ботулизмом, стало известно 9 ноября. Как сообщили в столичном депздраве, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое или средней степени тяжести.